Суд у Миколаєві відхилив позов про визнання незаконним протоколу у 132-му окрузі

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суддівська колегія оголосила сьогодні о 6.00.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у депутати, самовисуванець Анатолій Пешехонов, який зайняв, за попередніми даними, передостаннє місце за результатами голосування в окрузі №132, звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду з позовом на дії ОВК, заявивши про «зникнення», за підсумками підрахунку, 40 голосів виборців, відданих за його кандидатуру (спочатку, за даними ЦВК, у А.Пешехонова було 1147 голосів, відтак дані змінилися на 1107).

Суд ухвалив рішення витребувати у ОВК №132 оригінали протоколів або їх копії для розгляду в суді позову А.Пешехонова.

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У Першотравневій виконавчій службі прийняли рішення везти до суду оригінали. Представники опозиції заявили, що суд втручається у виборчий процес. Виник конфлікт, під час якого в ніч на 2 листопада силовим шляхом бійці спецпідрозділу «Беркут» і судові виконавці намагалися доставити протоколи до суду.

2 листопада ОВК №132 звернулася до суду з клопотанням про відміну постанови про витребування протоколів для розгляду їх у залі суду.

Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів в окрузі №132 у залі суду.

Народний депутат Геннадій Москаль, який перебуває в ОВК №132, заявив, що бійці «Беркута» увірвалися в приміщення ОВК, вибили двері, розбили шибки, побили людей і вивезли протоколи.

За попередніми даними на сайті ЦВК після підрахунку 100% голосів, в окрузі №132 перемагав опозиційний кандидат Аркадій Корнацький. Пізніше дані на сайті змінилися на користь кандидата від Партії регіонів Віталія Трав’янка.