Миколаївський суд відмовився перераховувати голоси

Після того, як суд три години вивчав документи, він заявив, що не буде робити перерахунку голосів, бо це є виключною прерогативою ОВК.

Натомість суд вирішив перевірити протоколи на відповідність законодавству.

Суд також відмовився, озвучити результати підрахунку голосів, прописані в оригіналах протоколів дільничих виборчих комісій 132 округу. За словами суддів документи затребувані з ОВК не з метою уточнення підрахунків, а з метою їх "огляду".

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Представники кандидата від опозиції просили суддів просто зачитати дані протоколів, щоб всі могли переконатися, що документи не були змінені після вилучення: "Ми хочемо впевнитись, що до вас надійшли саме ті протоколи", - цитує Українська правда.

Однак суд відмовився читати протоколи і просто долучив їх копії до справи.

"Ваша честь, а навіщо ми тоді билися за ці протоколи з "Беркутом", якщо ви їх не розглядаєте", - здивувався Геннадій Москаль.

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У відповідь суддя поглядом вказав на позивача.

Врешті суддівська колегія пішла в дорадчу кімнату. Час оголошення рішення наразі не відомий.