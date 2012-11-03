Опозиція каже, що у Вінниці продовжують рахувати голоси, ігноруючи суд

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина» з посиланням на народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Андрія Павловського.

«Члени ОВК пішли на вчинення прямого злочину: спочатку вони пошкодили і вкрали бюлетені опозиційного кандидата Наталії Солейко, а зараз під час перерахунку голосів фальшують вибори на користь місцевого царька Домбровського», - сказав А.Павловський.

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Він підкреслив, що представники вінницької міської організації партії «Батьківщина» подали позов у вінницький апеляційний суд щодо оскарження перерахунку. Суд прийняв справу до розгляду, у зв’язку з чим перерахунок голосів має бути призупинений до рішення суду.

«Але члени ОВК продовжують нахабні фальсифікації», - наголосив народний депутат.

При цьому А.Павловський додав, що ОВК проводить незаконний перерахунок за сприяння вінницької міліції.

За даними сайту ЦВК, в окрузі № 11 лідирує кандидат у депутати Наталія Солейко, яка балотувалась від "Батьківщини". За неї, за результатами обробки 87,27% протоколів, проголосували 29,77% виборців, за самовисуванця Олександра Домбровського - 29,10%.