У понеділок ЦВК оголосить результати виборів у семи округах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні ЦВК повідомили члени комісії Олександр Шелестов та Броніслав Райковський.

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Зокрема, О.Шелестов зазначив, що в понеділок Центрвиборчком зможе оголосити офіційні результати виборів у трьох округах Донеччини №№ 46, 52 та 56.

У свою чергу Б.Райковський повідомив, що офіційні результати в округах №№ 105, 106, 110 та 114 (Луганська область) теж будуть оголошені 5 листопада.