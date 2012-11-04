У «Батьківщині» обіцяють оприлюднити рішення щодо обнулення списків завтра
Об’єднана опозиція «Батьківщина» та ВО «Свобода» завтра висловляться щодо своєї позиції по «обнуленню» списків.
Про це заявив представник «Батьківщини», народний депутат В’ячеслав Кириленко в ефірі «5-го каналу» в неділю.
«Рішення буде ухвалено завтра. О 10 годині мітинг, і там, очевидно, все буде оголошено», - сказав він, нагадавши, що завтра зранку відбудеться мітинг під Центрвиборчкомом.
В той же час, додав В.Кириленко, таке рішення не є «рішенням одного дня», оскільки все одно доведеться провести з’їзд та вислухати кожного мажоритарника щодо цього питання.
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«Це не рішення одного дня. Треба провести з’їзд, аби ухвалити рішення і треба, щоб мажоритарники висловилися на цю тему. Нам потрібен 100% результат», - сказав він.
При цьому В.Кириленко наголосив, що «обнулення» списків не є самоціллю для опозиції. За його словами, головне – це відстояти вибір громадян України.