Нацрада готує нове маркування для телепрограм (зображення)

Про це пише Комерсант-Україна.

Зокрема програми і фільми, що містять елементи насильства, пропонується позначати піктограмами із зображенням кулака, елементи еротики або сцени сексу - символами гендерної приналежності.

Як повідомила одна з розробників проекту, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології АПН Любов Найдьонова, нові символи замінять діючу зараз на телебаченні систему маркування - зелене коло (програма для широкого перегляду), жовтий трикутник (перегляд неповнолітніми дозволений в присутності батьків), червоний квадрат (передача тільки для дорослих).

На думку пані Найдьонової, існуюча система неефективна, оскільки "через неоднозначні критерії визначення в ній допускається багато помилок". Згідно нової системи маркування, в лівому нижньому куті екрану глядач побачить два кола - один із зазначенням вікового обмеження (6, 9, 12, 16 років), інший - з піктограмою, що зображуватиме наявність небезпечного контенту. Телепродукт пропонується сортувати на сім категорій - виходячи з наявності в ньому сцен насильства, жорстокості і смерті; жахів і катастроф; сексу; споживання наркотиків, алкоголю і тютюну; нецензурної лексики та кримінального жаргону; дискримінації. Зокрема, фільми зі сценами насильства запропоновано позначати круглою піктограмою з зображенням кулака або людини в центрі мішені, фільми жахів - зображенням гарбуза - атрибуту свята Хеллоуїна; фільми зі сценами сексу - гендерними символами; вживання наркотиків - листом марихуани.

За словами пані Найдьонової, програми, заборонені до перегляду дітям до 6 років, не слід демонструвати до 21.30, 9 і 12 років - до 22.00, 16 років - до 22.30, 18 років - до 0.00.

Експерти, запрошені на засідання робочої групи, розкритикували нову систему. "Ці картинки складні для сприйняття. Символи, що позначають сцени сексу, будуть незрозумілі жителям маленьких міст і сіл. А з приводу листа марихуани в колі я б подумала, що це лист каштана, символ Києва", - заявила, зокрема, психолог, директор міжнародного гуманітарного центру "Розрада" Валентина Бондаровська.

У Нацраді повідомили, що проект фінансується не з держбюджету, а підтримується Радою Європи (РЄ).

За словами заступника голови Нацради Лариси Мудрак, символи будуть затверджені до кінця року, після чого, в 2013 році, протестовані на одному з державних телеканалів: "У цілому реалізація проекту займе від трьох до шести років. Спочатку буде створена технічна база, а потім окремим законом буде затверджено кодування програм".