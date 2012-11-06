ВР створила ТСК по виборах - опозиції слова не давали

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 із 363 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За дане рішення голосували фракції Партії регіонів, Народної партії, КПУ та група «Реформи заради майбутнтого».

Як повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин, постановою передбачено запропонувати головам фракцій та групи до 7 листопада подати пропозиції щодо кількісного та персонального складу ТСК.

Також постановою рекомендується Генеральній прокуратурі України провести перевірку правомірності залучення працівників правоохоронних органів для підтримання правопорядку в окремих дільничних та окружних виборчих комісіях у день голосування та в період підрахунку підсумків голосування. Генпрокуратура має перевірити правомірність дій правоохоронних органів.

Постановою також доручено Вищій раді юстиції, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України перевірити додержання присяги суддями при ухваленні рішень під час виборчої кампанії.

Центрвиборчкому доручено повторно, відповідно до повноважень ЦВК і закону про вибори народних депутатів, вивчити матеріали щодо встановлення результатів чергових виборів народних депутатів у так званих «проблемних» одномандатних округах.

Також передбачено, що Генпрокуратура, Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів України і ЦВК мають надати попередню інформацію з даних питань Верховній Раді до 9 листопада.

Голосування за постанову відбувалося під вигуки опозиційних депутатів, що їм не надають слова.