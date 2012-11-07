Між Україною і Росією закопали перший прикордонний стовп

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії встановлення першого прикордонного знаку статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій Карасін зазначив, що перший прикордонний знак на державному кордоні України та Росії встановлюється у відповідності до рішення п’ятого засідання Російсько-Української Міждержавної комісії.

«Перший прикордонний знак знаменує, по-суті, початок демаркації кордону між сучасною Росією і сучасною Україною», - наголосив він.

За словами Г.Карасіна, відповідним службам у майбутньому необхідно ще багато чого зробити, оскільки при демаркації треба врахувати інтереси місцевого населення, щоб цей кордон став кордоном дружби і тісного співробітництва, аби він не розділяв, а об’єднував обидві держави.

Г.Карасін висловив переконання, що демаркація українсько-російського кордону дозволить зміцнити взаємодію прикордонних, митних та інших служб.

У свою чергу перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко зазначив, що встановлення першого прикордонного знаку на українсько-російському кордоні стало можливим завдяки безпосереднім домовленостям між президентами України та Росії.

«Сьогоднішня церемонія була б неможливою без проявленої лідерами наших держав волі, вміння і бажання виконувати свої зобов’язання. Це є чітким свідченням досягнутого високого рівня взаємної довіри, дружби і партнерства між нашими державами», - сказав Р.Демченко.