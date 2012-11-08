Лук'янов розсмішив журналістів: заявив, що готовий працювати «навіть з Фаріон»

Народний депутат Владислав Лук’янов (фракція Партії регіонів) заявляє, що готовий працювати навіть з представницею ВО “Свобода” Іриною Фаріон над підготовкою законопроекту про підтримку і розвиток української мови

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Лук’янов сказав під час засідання круглого столу в Інституті Горшеніна.

Перед цим представник ВО “Свобода” Андрій Іллєнко сказав, що однією з перших ініціатив в парламенті України цієї політичної сили буде внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо захисту української мови, яким скасовуватиметься рішення нинішнього парламенту про ухвалення Закону "Про засади державної мовної політики".

У відповідь В.Лук’янов наголосив, що “важливо, щоб кожна людина, яка живе в Україні могла говорити рідною мовою”. За його словами, “більшість громадян України розмовляє російською мовою” і не потрібно їх позбавляти цього права. При цьому він додав: “Коли ми кажемо про співучу солов’їну українську мову кохану, але обмежуємо використання інших мов, які для людей є рідними, то, насправді, ми робимо дуже злу послугу розвитку української мови”. “Я готовий виступити співавтором з вами ( йдеться про ВО “Свобода” - УНІАН) законопроекту стосовно підтримки і розвитку української мови. Навіть з Фаріон готовий сідати і працювати, якщо це питання на користь громадян України. Я відкидаю будь які свої особисті відрази, образи, будь-які речі і я готовий співпрацювати заради громадян України”, - підкреслив В.Лук’янов. Ці слова пролунали під сміх журналістів, котрі були присутні на круглому столі.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Партії регіонів, 19 червня 2012 року заступник голови фракції ПР Вадим Колесніченко на брифінгу в кулуарах Верховної Ради наголосив, що партія звернулася до Генеральної прокуратури з проханням дати оцінку висловлюванням представників опозиції, зокрема, І.Фаріон, з приводу російської мови.

За його словами, І.Фаріон «сказала, що російська мова - це мова окупантів».

І.Фаріон, український мовознавець і політик, кандидат філологічних наук, доцент НУ «Львівська політехніка», член політради ВО «Свобода», обрана до Верховної Ради у виборчому окрузі №116 (Львівська область) на парламентських виборах 28 жовтня.