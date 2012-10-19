Регіонал перед виборами вирішив, що він - Джеймс Бонд (фото)

Також регіонал приміряв на себе образ суперагента Джеймса Бонда. Про це повідомляє Українська правда.

Так, на його сайті під заголовком "актуальні подарунки" розміщена інформація про відкриття чотирьох дитячих майданчиків у його окрузі.

Також на сайті розміщений ролик, де діти на відкритті одного з майданчиків читають вірші про Лук'янова.

Крім того, на сайті також розміщений календар, на якому Лук'янов постав в образі агента 007: "У Бонда нет изъянов. Наш Бонд – Владислав Лукьянов", - написано на календарі.