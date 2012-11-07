Дружина Луценка каже, що його тіло вкрилося червоними плямами

Про це заявила його дружина Ірина Луценко, яка відвідала вчора його у Менській колонії, повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

«Після мого останнього візиту у колонію у неділю, 4 листопада, Юра мені не дзвонив. Саме цей факт і стривожив мене. Тому я змушена була терміново виїхати в колонію на вечір вівторка, аби пересвідчитись, що із чоловіком все гаразд; або ж йому вчергове, враховуючи поствиборчі події у країні, заборонили користуватися телефоном», - повідомила І.Луценко.

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За її словами, керівництво колонії не очікувало її приїзду. «Мені повідомили, що Луценко відмовився від права скористатися телефоном у понеділок та вівторок через погане самопочуття. Йому прописали ліжковий режим, два дні він знаходиться виключно на знеболювальних препаратах та відмовляється від їжі», - наголосила вона.

«Юрі було важко дійти до кімнати побачень. Все його тіло вкрите червоними плямами, його турбують постійні запаморочення та нудота», - зазначила І.Луценко і додала: «Все це – наслідок нелікування тих хвороб, які підтвердили усі медичні комісії від МОЗ. Адже окрім термінового стаціонарного лікування, Луценко потребує і дотримання сурової дієти – теплої білкової їжі, яка б сприяла хоча б підтримці організму при наявних хворобах цирозу печінки, портальної гіпертензії та інших. Але на моє прохання дотримуватися Луценку дієти керівництво колонії відмовило мені».

«Показовий приїзд омбудсмена Лутковської та чотирьох лікарів із Чернігова, а пізніше і вивезення чоловіка на екскурсію до Чернігівської обласної лікарні жодним чином не додало йому здоров’я. Омбудсмен має покласти всю відповідальність за здоров’я Юрія Луценка на керівництво Менської виправної колонії №91 та Державної пенітенціарної служби, які ігноруючи усі наявні медичні висновки, не зробили жодного кроку для лікування Луценка ні в межах колонії, ні в стаціонарних медзакладах», - заявила І.Луценко.

«Максимум, що дозволили собі працівники колонії – це ліжковий режим для Луценка. Це їхній рецепт для лікування цирозу печінки, гепатиту та інших важких хвороб, що входять до переліку захворювань, які є підставою для звільнення засуджених від дальшого відбування покарання», - наголосила дружина екс-міністра.

І.Луценко упевнена: «Усіма діями тюремників доводиться теза – Луценка знищують фізично як політичного опонента нинішньої влади».