«Батьківщина» заявляє про зникнення свого екс-кандидата у Харкові

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталія Захарова, про зникнення А.Ільгова в міліцію заявила його дружина.

Згідно з інформацією дружини, А.Ільгов пішов з дому 4 листопада 2012 року близько 1-ї години ночі і до цього часу не повернувся.

А.Ільгова оголошено в розшук, і міліція проводить відповідні заходи у зв’язку з його зникненням, повідомила Н.Захарова.

А.Ільгов був кандидатом у народні депутати України по 176-му округу (Чугуївський район, Харківська область). 15 жовтня на з’їзді Об’єднаної опозиції «Батьківщина» його кандидатуру було знято на користь представника партії «УДАР». В цьому окрузі перемогу на виборах здобув кандидат від Партії регіонів Дмитро Шенцев, на другому місці – самовисуванець Степан Гавриш.

Як пише харківське інформагентство Status quo, дружина А.Ільгова Катерина звернулася до міліції на 4-й день після того, як її чоловік пішов з дому. Дружина підозрює, що причиною зникнення чоловіка є його політична та громадська діяльність, проте про можливі погрози йому вона нічого не знає.