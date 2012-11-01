Кличко ініціюватиме вибори мера Києва у травні
Ініціювати вибори столичного міського голови у травні цього року обіцяє лідер партії УДАР Віталій Кличко.
За його словами, на сьогодні кияни ніяк не впливають на політику в своєму місті, тому вибори мера і оновлення Київради повинні відбутися найближчим часом, пише Радіо Свобода.
«Ми вже підготували законопроект, відповідно до якого вибори мера повинні відбуватися у два тури, щоб не було таких несподіванок, як пан Черновецький», – заявив Кличко журналістам у Київраді.
Щодо необхідності провести навесні вибори до Київради висловився також і депутат Київради від «Батьківщини» Олександр Бригинець. За його словами, основні фігури, зокрема, їхньої політичної сили перейдуть тепер після виборів до Верховної Ради. Тому, на думку Бригинця, Київрада залишиться «беззубою» і не зможе достатньо захищати інтереси киян.