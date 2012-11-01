Кличко ініціюватиме вибори мера Києва у травні

За його словами, на сьогодні кияни ніяк не впливають на політику в своєму місті, тому вибори мера і оновлення Київради повинні відбутися найближчим часом, пише Радіо Свобода.

«Ми вже підготували законопроект, відповідно до якого вибори мера повинні відбуватися у два тури, щоб не було таких несподіванок, як пан Черновецький», – заявив Кличко журналістам у Київраді.

Щодо необхідності провести навесні вибори до Київради висловився також і депутат Київради від «Батьківщини» Олександр Бригинець. За його словами, основні фігури, зокрема, їхньої політичної сили перейдуть тепер після виборів до Верховної Ради. Тому, на думку Бригинця, Київрада залишиться «беззубою» і не зможе достатньо захищати інтереси киян.