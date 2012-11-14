Янукович згадав, як був студентом і боровся зі спокусами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі зі студентськими лідерами, яка відбулась в Адміністрації Президента.

За словами глави держави, дуже важливо почути думку та ініціативи молоді щодо майбутнього розвитку країни. «Дуже важливо почути ініціативи на майбутнє, що молодь вважає неправильним, що вдалим, дуже важливо, бо ми йдемо шляхом модернізації, а це болючий процес», - сказав В.Янукович.

Він зауважив, що будь-які зміни завжди створюють незручності, і коли реформи стосуються безпосередньо людей, дуже важливо, щоб люди розуміли, навіщо це робиться. Він навів приклад щодо реформ у сфері медицини та освіти. Зокрема, В.Янукович розповів, що сьогодні влада провела пілотні проекти з укрупнення медичних закладів та шкіл у селах. Але люди дуже часто не сприймають те, що лікарні укрупнюються для надання більш ефективної допомоги, оскільки звикли, що лікарня є поряд, хоч вона і практично не працює, зазначив він.

«Тому будь-які реформи, які ми починаємо, треба розуміти, що вони носять болісний характер», - сказав Президент. Він висловив переконання, що потрібно «постійно звіряти годинник» щодо молодіжної політики, яку проводить держава.

Він зауважив, що сьогодні в Україні навчається більше 2 млн студентів. "Це навіть не армія, тому що армія у нас набагато менше», - пожартував В.Янукович. Він підкреслив, що сьогодні влада повинна думати, як забезпечити молоду людину першим робочим місцем, а також житлом. Він сказав студентським лідерам, що добре розуміє проблеми молоді, оскільки в нього дорослі сини, які ще нещодавно були студентами.

«Та й сам я ще пам’ятаю, як був студентом… Це життя. В житті ніколи не буває все дуже гладко, в житті потрібно звикати до певної боротьби… В тому числі з собою, себе треба побороти: рано вставати не хочеться, багато вчитися, іншого хочеться – розваг, задоволення тих потреб, яких потребує душа на тому чи іншому етапі. Так чи ні?», - запитав Президент у студентів.

Він підкреслив, що з часом молоді люди дорослішають, але ніколи не можна зупинятись, потрібно вдосконалюватись. «Якщо ми не будемо вдосконалюватись, ми ніколи не досягнемо мети, повинен весь час бути прогрес, рух вперед», - сказав В.Янукович.