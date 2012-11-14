ЦВК нагадує, що нові «недоторканні» можуть уже здавати документи

Новообрані депутати вже можуть нести до Центральної виборчої комісії документи для їх реєстрації.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, сьогодні відбулось засідання Центральної виборчої комісії, яке провів її голова Володимир Шаповал.

Після відповідного обговорення ЦВК затвердила Порядок розгляду документів осіб, обраних народними депутатами України в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах, для реєстрації їх народними депутатами України. Зазначеним порядком, зокрема, передбачено, що особа, обрана народним депутатом, подає до Центральної виборчої комісії необхідні документи не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.