До ВР провели своїх представників 9 партій (офіційні результати)

Як свідчать дані, оприлюднені ЦВК, до нового складу Верховної Ради своїх представників провели 9 партій та 43 самовисуванці.

Партія регіонів виборола у складі нової ВР 185 місць (за списками - 72 , мажоритарників - 113).

Об'єднана опозиція "Батьківщина" здобула 101 мандат (62+39).

"УДАР Віталя Кличка" спромігся на 40 місць у ВР. (34+6).

ВО "Свобода" матиме 37 депутатів (25 +12).

КПУ матимуть у ВР 32 представників (жодного мажоритарника).

Партія "Єдиний центр" у ВР буде представлена 3 представниками родини Балог (всі по мажоритарці).

"Народна партія" може розпоряджатись 2 місцями (всі за одномандатними округами).

"Радикальна партія Олега Ляшка" буде представлена у парламенті самим лише своїм лідером - 1 місце (в одномандатному окрузі).

Партія "Союз" провела по мажоритарці свого представника - 1 місце.

Решта - самовисуванці - 43 місця.