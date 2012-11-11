До ВР провели своїх представників 9 партій (офіційні результати)
Сьогодні ЦВК оголосила переможців ще у 34 округах і таким чином, фактично, підбила офіційні результати парламентських виборів (залишилось визначити переможців лише у 5 проблемних округах)
Як свідчать дані, оприлюднені ЦВК, до нового складу Верховної Ради своїх представників провели 9 партій та 43 самовисуванці.
Партія регіонів виборола у складі нової ВР 185 місць (за списками - 72 , мажоритарників - 113).
Об'єднана опозиція "Батьківщина" здобула 101 мандат (62+39).
"УДАР Віталя Кличка" спромігся на 40 місць у ВР. (34+6).
ВО "Свобода" матиме 37 депутатів (25 +12).
КПУ матимуть у ВР 32 представників (жодного мажоритарника).
Партія "Єдиний центр" у ВР буде представлена 3 представниками родини Балог (всі по мажоритарці).
"Народна партія" може розпоряджатись 2 місцями (всі за одномандатними округами).
"Радикальна партія Олега Ляшка" буде представлена у парламенті самим лише своїм лідером - 1 місце (в одномандатному окрузі).
Партія "Союз" провела по мажоритарці свого представника - 1 місце.
Решта - самовисуванці - 43 місця.