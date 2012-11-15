Власенко каже, що Тимошенко ще не їсть

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед харківською лікарнею сказав журналістам захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко, відповідаючи на питання журналістів, чи почала екс-прем’єр-міністр харчуватися.

«Ні, станом на сьогодні ні», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що Ю.Тимошенко зробить офіційні заяви з цього приводу.

С.Власенко підкреслив, що «Ю.Тимошенко не вступала в переговори з пані Моісеєнко».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, на брифінгу у Харкові перший заступник міністра охорони здоров’я України, керівник Міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко заявила, що Ю.Тимошенко вдалося переконати припинити голодування.

За словами Р.Моісеєнко, німецькі лікарі у присутності заступника головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці», лікуючого лікаря Ю.Тимошенко з української сторони Ірина Форси провели медичний огляд пацієнтки і поспілкувалися з нею.«В результаті бесіди було досягнуто домовленості, що Юлія Володимирівна все-таки почне вживати їжу», - сказала Р.Моісеєнко. вона також сказала, що у даний час медики обговорюють питання виведення Ю.Тимошенко із голодування.

29 жовтня Ю.Тимошенко на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів оголосила безстрокове голодування.