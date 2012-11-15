Тимошенко вмовили поїсти

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра охорони здоров’я України, керівник Міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко повідомила сьогодні на брифінгу у Харкові.

За її словами, сьогодні «продовжила роботу спільна комісія» у складі лікарів Міністерства охорони здоров’я та спеціалістів берлінської клініки «Шаріте».

За словами Р.Моісеєнко, німецькі лікарі у присутності заступника головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці», лікуючого лікаря Ю.Тимошенко з української сторони Ірина Форси провели медичний огляд пацієнтки і поспілкувалися з нею.

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«В результаті бесіди було досягнуто домовленості, що Юлія Володимирівна все-таки почне вживати їжу», - сказала Р.Моісеєнко.

Вона зазначила, що на даний час у палату екс-прем’єра вже доставили їжу. Крім цього, за словами заступника міністра, було досягнуто домовленості провести лабораторне обстеження Ю.Тимошенко, яке на цей час вже майже завершено. Р.Моісеєнко повідомила, що результати обстеження не фіксують значних відхилень від норм в організмі Ю.Тимошенко.

За словами Р.Моісеєнко, у даний час медики обговорюють питання виведення Ю.Тимошенко із голодування.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Ю.Тимошенко на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів оголосила безстрокове голодування.

Сьогодні, 15 листопада, до Ю.Тимошенко прибули німецькі лікарі берлінської клініки «Шаріте» Лутці Хармс та Анкет Райсхауер.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Л.Хармс та А.Райсхауер.