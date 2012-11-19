Регіонал заявив, що новий КПК вже ніхто не переписуватиме

Новий Кримінальний процесуальний кодекс вже ніхто не переписуватиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник сьогодні під час круглого столу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, чи не суперечитиме новий КПК закону про державну службу.

За словами В.Олійника, жодних розбіжностей між цими документами немає.

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«Ніхто переписувати не буде. Якщо будуть виникати якісь протиріччя, де саме життя, а критерієм істини завжди є практика застосування, ми готові до того, щоб внести ці зміни. Але у цьому питанні, заявляю вам офіційно, як один із тих, хто разом з іншими був причетний до цього важливого документу (КПК – УНІАН), - задньої передачі немає», - підкреслив депутат-регіонал.

Крім того, В.Олійник зауважив, що на засіданні комітету, який займався новим КПК, представники силових структур висловили готовність до застосування нового КПК.

Також В.Олійник додав, що держава мала би покращити фінансування правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, новий Кримінальний процесуальний кодекс набуває чинності з 20 листопада.

13 листопада Президент України Віктор Янукович заявив, що підтримує створення моніторингової групи, яка перевірятиме впровадження і виконання норм нового КПК.

Довідка УНІАН. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України Верховна Рада ухвалила в ніч на 13 квітня.

Загалом парламент розглядав проект КПК у другому читанні чотири дні, починаючи з 10 квітня. У ході розгляду парламент відхилив більшість поправок, запропонованих депутатами з опозиції.