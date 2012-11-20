Хомутиннік вирішив ще подумати над податком на продаж валюти

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики запропонував відкликати законопроект про внесення змін до ряду законів України про операції з іноземною валютою (щодо введення 15% збору із суми операції з купівлі-продажу валюти за готівкову гривню).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комітету, народного депутата від Партії регіонів Віталія Хомутинніка.

«Законопроект буде доопрацьовано з урахуванням узгодження позицій Кабінету міністрів, Національного банку і громадськості», - цитує прес-служба слова депутата.

На його думку, будуть проведені додаткові консультації за участю представників уряду, НБУ, народних депутатів, експертів банківського співтовариства з метою знайти компромісну позицію щодо врегулювання питань валютного ринку.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких Законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується ввести 15% збір до Пенсійного фонду із суми операцій з продажу готівкової валюти. Термін набуття ним чинності, у разі ухвалення, встановлювався на рівні спочатку 60 днів, потім 180 днів. При цьому в експертному співтоваристві одразу звернули увагу на те, що введення податку з продажу готівкової валюти може призвести до тінізації валютного ринку. При цьому директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова заявила, що введення 15% податку з продажу готівкової валюти ще вимагає обговорення.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд законопроекту на невизначений термін.