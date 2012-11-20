ВР відклала розгляд законопроекту щодо операцій з іноземною валютою

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення парламент не голосував. Так запропонував голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

Перед цим фракція КПУ та група «Реформи заради майбутнього» заявили, що не будуть голосувати за включення до порядку денного даного законопроекту.

Опозиція також піддала гострій критиці даний законопроект і наголосила на неприпустимості його ухвалення.

Коли народні депутати почали наполягати, щоб проголосувати за включення документу до порядку денного з тим, щоб це рішення не було ухвалено, В.Литвин зазначив, що цього не потрібно робити, оскільки не виключена ситуація, що 4 грудня даний законопроект буде внесений до порядку денного і проголосований. Тому на даний час включення до порядку денного законопроекту перенесено на невизначений термін.

Як відомо, даним законопроектом передбачалося запровадження збору до Пенсійного фонду у розмірі 15% від суми операції з продажу іноземної валюти.