Експерт вважає, що Янукович взяв курс на згортання демократії

Таку думку він висловив під час прес-конференції в УНІАН.

«Трактую цю подію, як однозначне свідчення того, що Президент України взяв курс на згортання демократії, і будь-яких ознак правової держави в нашій країні, і побудови, за прикладом в Білорусі… або інших тоталітарних режимів, побудови чогось подібного в нашій країні для увіковічення влади в своїх руках», - наголосив І.Коліушко.

На його переконання, цей закон немає жодного стосунку до права, він суперечить цілій низці положень Конституції і доктринальних положень правової науки. І.Коліушко переконаний, що закон про референдум буде законом "одноразового застосування" - для зміни Основного Закону.

Експерт повідомив, що очолюваний ним інститут підготував звернення до Президента України з вимогою не підписувати цей закон, це звернення підписали багато представників інших експертних інституцій.

«Ми вчора його підписали, а сьогодні навіть не встигли завезти в Адміністрацію Президента, ми хотіли, щоб це звернення підписало якомога більше організацій – і тут нас підтримали два десятки організацій – але, на відміну від багатьох інших, цей закон виявився підписаним буквально за два робочих дні», - зауважив голова правління Центру політико-правових реформ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, Президент підписав закон «Про всеукраїнський референдум», ухвалений парламентом 6 листопада.

Законом передбачено, що всеукраїнський референдум є однією із форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому цим законом.

За предметом всеукраїнський референдум може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до чинного закону України (законодавчий референдум); з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов’язковими.

Суб’єктами ініціювання всеукраїнського референдуму є український народ, Верховна Рада України, у випадках та порядку встановленому Конституцією України та цим законом. Суб'єктом призначення (проголошення) є Президент України та Верховна Рада України.

За народною ініціативою може бути проведено всеукраїнський референдум з будь-яких питань, за винятком тих, щодо яких всеукраїнський референдум не допускається згідно з Конституцією України.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.