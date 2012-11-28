ФФУ придивляється аж до тридцятьох тренерів

На сьогоднішній день Федерація футболу України розглядає близько 30 кандидатур на пост головного тренера національної збірної України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов за результатами сьогоднішнього засідання виконкому Федерації.

Він сказав, що на засіданні члени виконкому висловили стурбованість ситуацією, що склалася навколо призначення головного тренера збірною.

«На сьогодні є близько 30 кандидатур, розширений список», - сказав А.Попов.

Він повідомив, що виконком ухвалив рішення доручити президенту ФФУ Анатолію Конькову і голові тренерської ради Федерації Михайлу Фоменку обробити наявні матеріали тренерської ради щодо можливих кандидатур і обрати з них кілька основних. А.Попов сказав, що, за словами президента ФФУ А.Конькова, йому для цього потрібно буде близько 5-7 днів.

Відповідаючи на питання журналістів, А.Попов сказав, що в наявному списку кандидатур представлені як українські, так і іноземні фахівці, причому їх співвідношення приблизно порівну. Кажучи про ті кандидатури іноземних тренерів, які обговорювалися ЗМІ останніми днями, перший віце-президент Федерації відзначив, що італійського тренера Марчелло Ліппі в списку немає, а шведський фахівець Свен-Йоран Ерікссон там присутній.