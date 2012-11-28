Єфремов не виключає, що Литвин збереже крісло

Про це О.Єфремов заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи може В.Литвин знову очолити парламент.

«З моєї точки зору у Володимира Михайловича, як і у інших кандидатів, які пропонуються, є шанси бути обраним», - сказав О.Єфремов.

При цьому він зауважив, що це його особиста точка зору. «Це питання ще не обговорювалося, тому що це буде обговорюватися після того, як збереться нова Верховна Рада», - сказав О.Єфремов.

Він в чергове підтвердив, що головою парламенту може стати кандидатура, яка не є членом Партії регіонів. «Хоча логічно було б, щоб Партія регіонів запропонувала свою кандидатуру», - сказав О.Єфремов.