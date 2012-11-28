Макеєнко розказав, як розсадять депутатів

Зокрема, він повідомив УНІАН, що рішення з цього питання ще немає, але попередньо передбачається, що фракції КПУ та Партії регіонів будуть займати ті ж місця, що і в парламенті нинішнього скликання, депутати із партії «УДАР» займатимуть ті місця, де сьогодні розміщується фракція НУ-НС. Об’єднана опозиція буде на тих місцях, де сьогодні розміщується "БЮТ-Батьківщина", а ВО «Свобода», за попереднім розподілом, буде розміщуватися в кінці сесійної зали, за фракцією БЮТ.