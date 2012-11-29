Група "Перше грудня": образ впевненої влади перетворився на карикатуру

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві, ініціативної групи «Першого грудня» щодо оцінки виборчої та поствиборчої ситуації в Україні.

За результатами голосування ми насамперед відчуваємо зміцнілу надію на здорові сили у нашому суспільстві - ті сили, які не залишилися байдужими, не продали свої голоси і в багатьох гострих ситуаціях не допустили у парламент відвертих шахраїв. В Україні є і національний, і демократичний дух, і його сили переважають», - підкреслили учасники групи «Першого грудня» - В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський та Ігор Юхновський.

Вони також додали, що «відчувають неспокій у суспільстві і бачать вияви волі людей обстоювати свій голос».

Учасники групи засудили дії влади: «Запевнення влади у демократичній бездоганності виборів залишилися порожнім звуком. Ми обурені тим, що у виборчий процес було залучено силові структури. Факти демонстративних порушень перекреслили демократичний характер виборів».

Ініціативна група «Першого грудня» вважає, що відповідальність за це повною мірою лежить на владі на чолі з Президентом України.

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«Фарс з багатоденними підрахунками голосів, страх перед мирними зібраннями, маніпуляції з результатами голосувань перетворюють образ впевненої влади у скандальну карикатуру, яка викликає подив у нашому суспільстві та в світі», - підкреслили учасники групи «Першого грудня» та відзначили, що «особливим цинізмом виглядає тиск на вже обраних депутатів».

У заяві водночас наголошено: «Досягнення справедливого і демократичного ладу всієї нашої держави - це справа не лише представників політичних сил з влади чи опозиції, а завдання всього народу».

Відтак учасники групи «Першого грудня» мають намір запропонувати орієнтири для спільної праці, які міститимуться в «Українській Хартії вільної людини», яку оприлюднять уже найближчим часом.

«У цій Хартії хочемо представити своє бачення, що варто робити нам як єдиній спільноті і як задіяти особисті і колективні зусилля для загального блага», - сказали учасники групи «Першого грудня».

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Довідка УНІАН. Ініціативна група «Першого грудня» створена в 20-у річницю референдуму. До складу групи входять чільні представники національної інтелігенції: В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський. Ініціативна група «Першого грудня» вбачає своєю місією встановлення в країні правил гри, які базуватимуться на загальнолюдських цінностях, і які сьогодні є запитаними українським суспільством.