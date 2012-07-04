Група «Першого грудня»: Мовний заколот - результат зухвалого задуму

18:55, 04 липня 2012
Політика
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Група «Першого грудня» наголошує, що «зміст проголосованого «мовного» законопроекту є прикладом фальшивої законотворчості.

Група 1 грудня

Ініціативна група «Першого грудня» просить громадян усвідомити, що «мовний» заколот спрямований супроти кожного з нас, оскільки вперше в українській історії проводить між людьми мовний кордон. «Це — результат зухвалого і зловмисного задуму. Це — замах на Україну і єдність нашого народу», говориться в переданій УНІАН заяві Ініціативної групи «Першого грудня» у зв’язку з подіями 3 липня у Верховній Раді України.

Учасники Ініціативи «Першого грудня» звертаються сьогодні до всього українського суспільства і кожного українського громадянина, незалежно від його походження, мови, віри чи поглядів з заявою, в якій підкреслюють, що «3 липня 2012 року у Верховній Раді України відбувся антиконституційний «мовний» заколот». «Жодна чесна людина, яка б хотіла висловити своє неупереджене слово, не знайде іншого визначення», - підкреслюють вони.

Група «Першого грудня» наголошує, що «зміст проголосованого «мовного» законопроекту є прикладом фальшивої законотворчості, яка не вирішує жодної принципової мовної проблеми в Україні, не дбає про мовні запити національних громад, а натомість використовує частину російськомовних українців задля розколу України, суспільного протистояння і розбрату».

Вони констатують, що «спосіб, у який було схвалено «мовний» законопроект, свідчить про катастрофу українського парламентаризму і вражаючу деградацію парламентської традиції. Парламент остаточно перетворився на місце бездумного «кнопкодавства», він утратив свою суспільну легітимність».

Як зазначається в заяві, «на очах суспільства «мовний» законопроект був проголосований по-злодійськи, з цинічними коментарями учасників злодійства, які не бояться ані свого злочину, ані громадянського осуду».

Учасники Ініціативи «Першого грудня» підкреслюють, що почуття особистої честі і життєвий досвід дають їм право на такі оцінки. «Ми з жалем і болем бачимо безпорадність усіх політичних сил та законодавчих інструментів, які б мали стати на перешкоді «мовного» заколоту», - зауважують вони і додають: «За таких обставин слово для захисту належить народові та кожній чесній людині без найменшої різниці, якою мовою вона спілкується».

«Схвалений «мовний» законопроект є фактом змови, брехні і злочину. Наша совість не дозволяє прийняти такого закону і вважати його законним рішенням українського парламенту. Цей документ належить традиції українофобії і ніколи не стане частиною національного політичного і правового життя нашої держави», - переконані учасники Ініціативи «Першого грудня».

Вони вважають, що «в Україні має з’явитися сучасне ясне, недвозначне і справедливе мовне законодавство, яке дасть поштовх розвитку державної української мови і візьме під належний захист мови всіх національних громад. Формування такого законодавства - завдання не для політичних шахраїв і злодіїв, а для всіх політичних сил України, які повинні знайти сили і мудрість опрацювати необхідні законодавчі ініціативи у відкритий і чесний перед нашим народом спосіб».

«Ми не приймаємо «мовний» заколот. Ми засуджуємо злочинців, які вчинили його всупереч закону і моралі», - наголошують учасники Ініціативи «Першого грудня» і додають: «Очікуємо, що Президент України і Голова Верховної Ради, усвідомлюючи можливі загрози, застосують свої повноваження, щоб не допустити введення проголосованого документа у формальну дію».

Водночас вони закликають всі політичні і суспільні сили країни оскаржити схвалене 3 липня рішення в судовому порядку.

«Ми закликаємо кожного українського громадянина висловити свій протест і осуд», - заявляють вони.

«Захист української мови стає символом захисту нашої державності. Ми закликаємо всіх чесних людей України до дії - зробити особистий україномовний вибір: купувати україномовні книги і часописи, підтримувати україномовне кіно, телебачення, культуру. Бо відтепер ідеться про вибір не лише мовний, а й моральний», - наголошується в заяві.

У документі також підкреслюється, що ми всі маємо пам’ятати, що і україномовні, і російськомовні громадяни України є законними громадянами своєї держави, а тому не можуть бути об’єктами наруги. «Необхідною передумовою їхнього цивілізованого співжиття є взаємна солідарність, яка унеможливить штучну поляризацію суспільства і зіштовхування одних громадян з іншими», – переконані учасники Ініціативи.

«Сьогодні об’єктом атаки є українська мова, отож станьмо усі на її захист, бо лише так захистимо себе від найманців, які хочуть продати вільне майбутнє нашої країни, нашого народу, наших дітей і онуків», - підкреслюється в заяві Ініціативної групі «Першого грудня», яку підписали В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський.

 

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