«Свобода» вимагає заборонити ЄСМ, Вітренко і Симоненка

Всеукраїнське об`єднання "Свобода" вимагає припинити діяльність Євразійського союзу молоді та притягнути вандалів, які скоїли акт вандалізму на Говерлі, до відповідальності.

На цьому наголошується в заяві ВО «Свобода», текст якої передано УНІАН її прес-службою .

Автори заяви вимагають також від Міністерства юстиції України скасувати реєстрацію антиукраїнських партій та громадських організацій, таких як Прогресивна-соціалістична партія України, Комуністична партія України, Партія політики Путіна, партія "Русский блок".

У заяві зокрема, акцентується на тому, що ВО "Свобода" впродовж останньої виборчої кампанії неодноразово звертало увагу правоохоронних органів, ЗМІ та Президента України на активізацію антиукраїнських сил в Одесі, Харкові, Криму.

«Свобода» категорично протестувала проти встановлення в Одесі пам`ятника Катерині другій та в Криму пам`ятника, що паплюжить борців за державну незалежність України, проти знищення пам`ятних знаків Петлюрі в Полтаві та Української повстанської армії в Харкові», - наголошується в документі.

Його авори зазначають, що «жодної реакції правоохоронних органів на активізацію антиукраїнських сил не було. Більше того, різні кремлівські найманці, зокрема прогресивні соціалісти, комуністи, представники "русской общины", своїми провокаціями намагались зірвати у Києві відзначення 65-ої річниці УПА. Їхні злочинні дії відбувались всупереч Указу Президента України про відзначення ювілею УПА».

«Сьогодні Українській державі плюнули в обличчя і справа честі дати адекватну відповідь», - акцентується в заяві.

Во "Свобода" вимагає від правоохоронних органів притягнути організаторів та виконавців «антиукраїнського шабашу на Говерлі до кримінальної відповідальності за статтею 338 "Наруга над державними символами" та статтею 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" Кримінального Кодексу України».