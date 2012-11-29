У ЗМІ склали рейтинг «золотих» українців

16:30, 29 листопада 2012
Політика
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Мільярдер Рінат Ахметов очолив рейтинг найбагатших українців.

Ахметов володі

Рейтинг "Золота сотня" провів журнал "Кореспондент".

У порівнянні з минулим роком статки всіх найбагатших українців значно скоротились.

Зокрема активи Ахметова, за інформацією видання, здешевіли на третину: з 25,6 млрд доларів до 17,8 млрд доларів.

Друге місце в рейтингу займає Ігор Коломойський, активи якого оцінили у 3,4 млрд доларів.

На третьому місці -  Вадим Новинський, який недавно отримав українське громадянство.Його активи коштують 3,3 млрд доларів.

Четверта сходинка за Геннадієм Боголюбовим. Його підприємства, за оцінками видання, коштують 3,25 млрд доларів.

Дмитр Фірташ, який займає 5 місце у списку, - єдиний чиї статки цього року зросли - з  2,2 млрд доларів вони виросли до 3,2 млрд доларів.

Видання зазначає, що перші п'ять осіб "Золотої сотні" сумарно володіють активами, які дорівнюють активам решти 95 учасників рейтингу. 

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