Гриценка повністю влаштовує полігон на Тарханкуті

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що оборонне відомство не ініціювало перенесення військового полігону «Чауда», що знаходиться біля Феодосії, на мис Тарханкут.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

За словами міністра, питання про перенесення полігону було порушено після надання в розробку шельфу Чорного моря. «Я хочу сказати, що коли урядами приймалось рішення про надання в розробку шельфу Чорноморського узбережжя, на кожному з цих етапів Генеральний штаб і Міністерство оборони висловлювали свої застереження, щоб у цю зону не потрапив полігон, який ми зараз використовуємо», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він підкреслив, що попри застереження військових рішення було ухвалено, а потім почали шукати різні варіанти виходу з ситуації – чи обмежити розробку цього шельфу до меж полігону, чи знайти інше місце для нього.

«В жодному випадку це не було рішення, яке виходило як ініціатива Збройних Сил – нас повністю влаштовує той полігон, який є», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, кримські екологи неодноразово висловлювали стурбованість ініціативою влади створити на Тарханкуті ракетний полігон.

Так, за даними Кримської республіканської асоціації «Екологія і Світ», Рескомприроди розглядає пропозиції кримських вчених відвести територію Тарханкуту під національний природний парк з чітким визначенням меж і установкою відповідного охоронного режиму, також у комітеті є “документи Міноборони з вимогою розмістити якраз посеред цієї території, на площі 480 га, полігон для проведення стрільб зенітними ракетними підрозділами, здійснення випробувань і бойових пусків ракет і реактивних снарядів”. Ні про яку заповідність в таких умовах йтися не може, переконані екологи.

Депутати Оленівської і Окунівської сільських рад автономії на своїх позачергових сесіях прийняли рішення не допустити створення військового полігону на Тарханкуті.

*** Тарханкутський півострів - західна межа Криму, тут знаходяться найбільш крайні його точки - миси Кара-Мрун (Чорний ніс) і Тарханкут. Тарханкут - регіон з м`яким, своєрідним кліматом, морськими і степовими просторами, унікальними піщаними пляжами і багатим історичним минулим. В античні часи район був щільно заселений скіфами і стародавніми греками, тому тут завжди працюють археологічні експедиції, знахідками не обділені й підводні археологи. Особливі кліматичні умови дозволяють відпочиваючим розпочинати тут літній сезон у другій половині травня, а закінчувати - в жовтні.