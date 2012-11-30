Тюремники обіцяють депутатам, що відправлять Луценка у лікарню

Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат України Юрій Стець, який разом з іншими депутатами відвідав Менську колонію, де відбуває покарання екс-міністр.

За його словами, керівник облуправління ДПтСУ «пообіцяв, що в найближчі два-три дні Ю.Луценко буде відправлений на стаціонарне обстеження у лікарню і буде знаходитись там до моменту завершення обстеження, а термін його перебування у спеціалізованому медичному закладі визначать лікарі".

Ю.Стець зазначив, що депутати також вимагали, щоб дружина екс-міністра Ірина Луценко змогла спілкуватися з ним як захисник у відкритому режимі, тобто без обмежувального скла.

Як зауважив депутат, пізніше він та Володимир Ар'єв, які потрапили в колонію, побачили, що така можливість І.Луценко була надана.

Депутати оглянули камеру, де тримають Ю.Луценка.

За словами Ю.Стеця, вони також мають намір просити керівництво колонії допустити до екс-міністра внутрішніх справ політиків Віталія Кличка та Кирила Куликова, а також журналіста Сергія Рахманіна, зустріч Ю.Луценка з якими раніше не відбулась.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Ю.Луценко написав заяву на ім’я начальника Менської виправної колонії № 91, в якій наголосив, що у виправному закладі його свідомо доводять до інвалідності.

Ю.Луценко зазначив, що після проведення 8 листопада чергової медичної комісії він не отримав жодної пігулки з прописаних фахівцями МОЗ медпрепаратів.

9 листопада дружина екс-міністра Ірина Луценко заявила, що у її чоловіка виявили серцеві захворювання, додавши, що лікарі неодноразово підтверджували, що він хворіє на портальну гіпертензію, цироз печінки, варикоз вен стравоходу, відкриті виразки шлунку і гепатит.

Сьогодні, 30 листопада, група депутатів від опозиції поїхали до Менської колонії вимагати від керівництва установи забезпечити належне лікування екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка.