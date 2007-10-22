Чорновіл: проблема не в Януковичеві

Кандидат в народні депутати від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ називає Віктора ЯНУКОВИЧА найкращим прем’єр-міністром та найефективнішим лідером партії, але вважає, що Партія регіонів допустила серйозні помилки у виборчий кампанії.

Таку думку В.ЧОРНОВІЛ висловив під час спілкування з відвідувачами сайту liga.net, коментуючи кількість голосів, отриманих Партією регіонів на позачергових парламентських виборах.

“Проблема не в лідері. ЯНУКОВИЧ, на мій погляд, сьогодні найкращий прем’єр і найефективніший лідер партії. Але ми допустили серйозні помилки у виборчій кампанії, в тому числі щодо основних гасел і політичної реклами, чим викликали більше роздратування, а також не зуміли своєчасно взяти під контроль спровоковані нашими опонентами процеси щодо цін на продукти першої необхідності”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Представник Партії регіонів вважає, що уряд повинен був відкрито назвати реальних винуватців у зростанні цін. “Вся Україна чує, що ціни на олію виросли майже вдвічі, але не почула, що підняв їх не Кабмін, а структура, близька до ТИМОШЕНКО, очолювана їхнім депутатом, яка володіє майже половиною ринку олії. Та сама ситуація на хлібному і м’ясному ринках. Чому ми мовчали? У мене відповіді нема. Мабуть, не навчилися ще проводити справді жорстко конкурентну виборчу кампанію”, - пояснив він.

На думку Т.ЧОРНОВОЛА, Партія регіонів втратила “сотні тисяч голосів на Сході України” через свою згоду брати участь у “неконституційних позачергових виборах”.

“Ми дійсно виглядали непослідовними, а крім того, не зуміли чітко пояснити мотиви такого кроку. Я сам був тоді прибічником більш жорстких дій, зокрема, початку процедури імпічменту. Завершити його ми б не змогли, але саме висунення офіційних звинувачень від багато чого Президента стримувало б. Але позиція Партії регіонів була більш миролюбна і продиктована логікою не протистояння, а пошуку компромісів”, - вважає представник Партії регіонів.

Т.ЧОРНОВІЛ також не готовий однозначно відповісти, чи була згода Партії регіонів на участь у виборах правильним кроком. “Коли сьогодні оцінюю ті події, то не можу дати однозначної відповіді, чи правильно ми поступили. Нехай залякування внутрішніми військами - це дійсно була страшилка і не більше. Але Верховній Раді нормально працювати не дали б, за додаткових півроку все одно створили б конституційну підставу для перевиборів, а удар по економіці та іміджу країни був би набагато страшнішим”, - вважає він.