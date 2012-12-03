Литвин скликає нових нардепів на майстер-клас

У понеділок, 10 грудня нові народні депутати у сесійній залі Верховної Ради будуть знайомитися зі своїми робочими місцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання підготовчої групи з організації роботи ВР голова парламенту Володимир Литвин.

Крім того, за словами В.Литвина, також відбудеться тренування депутатів із системою для голосування «Рада».

В.Литвин надав доручення апарату ВР підготувати листи для новообраних народних депутатів з тим, щоб вони 10 грудня прибули до Києва.

В.Литвин також додав, що відповідний захід розпочнеться о 15.00.