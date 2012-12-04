Яценюк: діалог з владою можливий лише після звільнення Тимошенко та Луценка

Про це він заявив учора в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Ми готові вести діалог, тільки Тимошенко та Луценку незручно вести цей діалог з-за грат. Випустіть Юлію Тимошенко і Юрія Луценка і зупиніть політичні переслідування. Ми будемо вести прозорий і чесний і публічний діалог», - підкреслив А.Яценюк.

«Якщо ви відстоюєте європейські позиції, якщо ви хочете, щоб Україна була дійсно країною успіху і розвитку, ми готові разом іти до Європейського Союзу, підписувати угоду, ми готові, щоб Україна кожного дня ставала кращою», - додав він.

А.Яценюк наголосив, що опозиція виступає категорично проти Митного союзу. За його словами, Президент Віктор Янукович нещодавно підписав закон про референдум не лише для того, аби мати можливість «узаконити своє правління довічно через проведення референдумів». Ще одна мета влади, за його словами, - узаконити приєднання України до Митного союзу і дати гарантії Росії, що в разі приходу опозиції до влади угоду про Митний союз не буде скасовано.

«Уряду і Президенту не вдасться затягнути Україну в новий Радянський союз. Ми цього не допустимо. Цього не хоче народ України», - заявив А.Яценюк.