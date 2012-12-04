Яценюк заявляє, що бюджет-2013 «заморожує» всі соціальні виплати

Як пояснив А.Яценюк у коментарі журналістам, згідно з урядовим законопроектом про держбюджет на 2013 рік, всі соціальні статті будуть виконуватися в порядку і розмірах, не передбачених законами України, а визначених Кабінетом міністрів.

«Тобто уряд фактично зупинив соціальні закони в Україні», - наголосив він, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

А.Яценюк, зокрема, навів статтю 4 прикінцевих положень законопроекту, яка встановлює, що в 2013 році закони про соціальний захист чорнобильців, пенсійне забезпечення, забезпечення осіб, звільнених з військової служби, захист ветеранів праці та громадян похилого віку, на підставі яких здійснюються соціальні виплати пільговикам, «застосовуються в порядку і розмірах, визначених не законами України, а встановлених Кабінетом міністрів України, виходячи з наявних ресурсів».

«Іншими словами, стаття 4 прикінцевих положень зупинила всі соціальні закони в Україні, що прямо суперечить Конституції і чинному законодавству України. Фінансування цих витрат буде вирішуватись так, як вирішувалось в цьому і минулому роках, – як уряд захотів, так і не заплатив», - додав А.Яценюк.

Крім того, наголосив він, у проекті бюджету-2013 передбачено зростання соціальних виплат на 6%, і при цьому інфляція також передбачається на рівні 6%. «Тобто реальний ріст соціальних стандартів – нуль», - констатував він.

«Ми не будемо вносити поправок до цього закону, бо його неможливо поправити. Ми вимагаємо, щоб новий закон про державний бюджет розглядався вже новим парламентом», - наголосив А.Яценюк.