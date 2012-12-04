Менш як 20% росіян вважають Україну надійним партнером РФ (опитування)

Про це свідчать соціологічне опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦДГД), результати якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на питання, яка з країн СНД є найнадійнішим партнером РФ на міжнародній арені, лише 17% респондентів вказали Україну.

Разом з тим найбільш надійними партнерами Росії на міжнародній арені, на думку опитаних, є країни Митного союзу - Білорусь (46%) і Казахстан (38%). Наголошується, що росіяни традиційно вже впродовж останніх п'яти років проведення аналогічних досліджень називають ці дві країни найнадійнішими партнерами Росії в СНД. Решта країн з помітним відривом відстають у рейтингу довіри: Вірменія одержала 5%, Киргизія і Азербайджан по 4%, Узбекистан - 3%, Молдова, Туркменія і Таджикистан - по 2%. Найменш надійним партнером на пострадянському просторі росіяни вважають Грузію - з 1%. Вагалися з відповіддю 28%.

Аналогічно росіяни оцінюють і керівників країн СНД: найбільшою довірою користуються Президент Білорусі Олександр Лукашенко і Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв (34% і 31% відповідно). Далі з великим відривом від них ідуть Президенти України - Віктор Янукович (12%), Азербайджану - Ільхам Алієв (5%), Вірменії - Серж Саргсян і Киргизії - Алмазбек Атамбаєв (по 3%), Узбекистану - Іслам Карімов, Туркменії - Гурбангули Бердимухамедов і Таджикистану - Емомалі Рахмон (по 2%). Найменший рейтинг довіри у Президентів Молдови і Грузії - Ніколае Тімофті і Михаїла Саакашвілі - їм довіряють лише по 1% росіян. Вагалися з відповіддю 38%.

Також Білорусь і Казахстан лідирують у рейтингу країн СНД, що є, на думку опитаних, найстабільнішими і найуспішнішими: їх називають 45% і 33% опитаних відповідно. На третьому місці - Україна (19% респондентів). Далі йдуть Вірменія (7%), Азербайджан (6%), Грузія (5%), Туркменія (4%), Киргизія, Молдова, Узбекистан (по 3%). Таджикистан (1%). Вагалися з відповіддю 29%.

Білорусь і Казахстан росіяни також називають серед країн, де найуспішніше відбувається модернізація: їх називають 30% і 23% відповідно. Україна - на третьому місці з 14%. Решта країн СНД за даним критерієм набрала не більше 5%. Вагалися з відповіддю 46%.

Всеросійське опитування ВЦДГД проведено 24-25 листопада 2012 року. Було опитано 1600 осіб у 138 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.