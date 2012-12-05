Німецькі політики запевнили Тимошенко в своїй підтримці

Про це заявили заступник фракції ХДС/ХСС Бундестагу Німеччини Андреас Шокенхофф та речник фракції ХДС/ХСС Філіп Місфельдер під час зустрічі із заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирєю у місті Ганновер, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

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Представники Бундестагу наголосили, що Німеччина підтримує наближення України до ЄС, але це залежить від того, наскільки Україна дотримуватиметься європейських цінностей, поважати принцип верховенства права, повністю та без затримок виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Зокрема, за словами німецьких політиків, «Угода про асоціацію та Угода про зону вільної торгівлі між ЄС та Україною можуть бути підписані тільки за умови звільнення політичних в‘язнів режимом Януковича».

«Влада України повинна покласти край політично вмотивованому переслідування опозиції та тиску на неї», - підкреслив А.Шокенхофф.

Під час зустрічі йшлося також про приклади зростаючого тиску на новообраних членів парламенту від опозиції. У цьому зв‘язку німецькі політики висловили своє занепокоєння.

Окрім того, А.Шокенхофф та Ф.Місфельдер висловили свою солідарність з лідером «Батьківщини», екс-прем’єром Юлією Тимошенко та попросили Г.Немирю передати їй найтепліші вітання та слова підтримки, зазначається в повідомленні.

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Як повідомлялося, 4-5 грудня Г.Немиря бере участь у 25-му конгресі Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини, який проходить у місті Ганновер. Відкрила конгрес канцлер Німеччини та голова ХДС Ангела Меркель.