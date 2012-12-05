Ангелу Меркель переобрали головою ХДС

00:21, 05 грудня 2012
Світ
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Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель переобрана головою партії "Християнсько-демократичний союз".

Ангела Меркель

За її кандидатуру проголосували 97,9% делегатів партійного з'їзду, передає Reuters.

Для А.Меркель переобрання з таким рівнем підтримки стало рекордним: у 2000 р. на користь її кандидатури віддали свої голоси 95,9% учасників з'їзду. Німецькі політологи зазначають, що така підтримка - гарна перспектива для канцлера знову очолити німецький уряд після виборів до Бундестагу у вересні 2013 року.

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"Ті, хто мене знають, зрозуміють, наскільки я зворушена цим. Хочу подякувати вам за виявлену довіру", - сказала після голосування А.Меркель.

На виборах у кількох федеральних землях ХДС втратив більшість у місцевих законодавчих радах, зазначає РосБізнесКонсалтинг. Однак рейтинг самої А.Меркель залишається високим. За опитуваннями громадської думки, майже три чверті громадян ФРН довіряють її політиці.

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