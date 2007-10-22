Ющенко розповів американському міністру про ЄС, НАТО і Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що перемога демократичних сил на позачергових парламентських виборах створює нові можливості для прискорення інтеграції України в ЄС та НАТО.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав під час зустрічі з міністром оборони США Робертом ГЕЙТСОМ, який прибув в Україну для участі у засіданні Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи.

В.ЮЩЕНКО поінформував співрозмовника про розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні в післявиборчий період. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку українсько-американського політичного діалогу, стан співробітництва у військовій сфері, а також питання співпраці України з Іраком та Афганістаном, спрямованої на забезпечення стабільності в цих країнах.

Глава Української держави подякував американській стороні за участь у сьогоднішньому засіданні Ради міністрів. «Ми, як безпосередні учасники цього зібрання, хотіли б висловити вдячність усім, хто взяв у ньому участь – в якості основної сторони та спостерігачів», – сказав В.ЮЩЕНКО, відзначивши важливість проведення цього заходу в Україні.

У свою чергу, Р.ГЕЙТС позитивно оцінив результати сьогоднішнього засідання Ради міністрів оборони Південно-Східної Європи, а також участь України у роботі цієї організації. Крім того, він висловив задоволення від своєї вчорашньої зустрічі з міністром оборони України Анатолієм ГРИЦЕНКОМ.

Міністр оборони США подякував українській стороні за миротворчу діяльність нашої держави в Косово та поінформував про перспективи розгортання системи ПРО США в Чехії та Польщі.