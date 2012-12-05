У МЗС Росії перейнялися законністю і правами людини в Америці

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов.

«У американській спецв'язниці Гуантанамо продовжують утримувати 165 в'язнів», - сказав К.Долгов і додав, що один з них громадянин РФ.

За його словами, люди в цій в'язниці утримуються без пред'явлення обвинувачень і без права на належне правосуддя.

Він підкреслив, що, незважаючи на всі обіцянки американської влади, ця в'язниця не закрита.

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«З точки зору міжнародного права, ці люди утримуються в правовому вакуумі, без суду і безстроково», - сказав він і додав, що такими діями США порушує узяті на себе міжнародні зобов'язання.