Янукович домовився про державний візит у Туркменистан

Президенти України та Туркменистану Віктор Янукович і Гурбангули Бердимухамедов обговорили питання подальшого розвитку співробітництва між країнами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч глав держав відбулася сьогодні в Ашгабаді. (УНІАН: В.Янукович перебуває з робочим візитом у Туркменистані для участі у черговому засіданні Ради глав держав СНД).

В.Янукович, зокрема, зазначив, що всі існуючі між сторонами домовленості наразі перебувають у стадії реалізації. Позитивній динаміці в розвитку двосторонніх відносин, на його переконання, сприяє також робота Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з економічного та культурно-гуманітарного співробітництва. В.Янукович звернув увагу на перспективи збільшення товарообігу між нашими країнами.

Непроста економічна ситуація у світі вимагає активізації торговельно-економічної взаємодії між Україною та Туркменистаном, додав В.Янукович. Він висловив переконання, що вирішенню цього завдання сприятиме укладення угоди про зону вільної торгівлі.

У свою чергу Президент Туркменистану зазначив, що між двома країнами розвиваються дружні відносини, які мають перспективи подальшої розбудови. «Ми будемо й надалі укріплювати наші відносини. У нас є взаєморозуміння та довіра по всіх питаннях», - сказав Г.Бердимухамедов. Він також відзначив позитивну динаміку розвитку торговельно-економічних зв’язків між Україною та Туркменистаном.

Г.Бердимухамедов запросив В.Януковича відвідати Туркменистан з візитом. Президент України прийняв запрошення.

Після зустрічі з Президентом Туркменистану Гурбангули Бердимухамедовим у коментарі туркменському національному телеканалу «Алтин Асир» та газеті «Нейтральний Туркменистан» сказав, що державний візит відбудеться у лютому 2013 року.

За словами В.Януковича, відповідна домовленість була досягнута під час його зустрічі з туркменським колегою.

«Ми домовилися, що мій державний візит відбудеться в першій декаді лютого 2013 року», - сказав він. До цього, зазначив Президент, робоча група повинна напрацювати перелік питань, які розглядатимуться під час візиту.