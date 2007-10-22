Як виконується настанова Януковича щодо наведення ладу в Харківській ПР

Харківське обласне відділення Партії регіонів виступає за припинення повноважень виключених з партії трьох депутатів місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт обласної організації Партії регіонів.

«Харківське обласне відділення Партії регіонів має намір звернутись до відповідних інстанцій з проханням розглянути згідно зі ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» питання про дострокове припинення повноважень депутата Харківської обласної ради САМУСЄВА В.Є., депутата Харківської міської ради КАРТАВИХ В.І. та депутата Красноградської районної ради ГОНЧАРЕНКА О.І. у зв’язку з виключенням їх із Партії регіонів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на закритому засідання 29 серпня ц.р. з формулюванням «за дискредитацію партії» політрада Харківського обласного відділення Партії регіонів ухвалила рішення про виключення з лав партії депутата Харківської облради Віталія САМУСЄВА та депутата Харківської міської ради В’ячеслав КАРТАВИХ. Протягом весни-літа 2007 р. у цих депутатів виникли конфлікти з керівниками місцевих рад. Зокрема, В.САМУСЄВ виступив проти приватизації деяких харківських кінотеатрів, після чого отримав критику з боку голови облради Василя САЛИГІНА і був усунутий з посади голови постійної комісії облради з питань власності територіальних громад. В.КАРТАВИХ виступав з критикою керівництва Харківської міськради, зокрема її секретаря Геннадія КЕРНЕСА, одного разу звинувативши останнього в інсценізаціях замахів на самого себе.

На тому ж засіданні Політради ПР, 29 серпня. ц.р., було винесено сувору догану і члену ПР, секретарю міськради Г.КЕРНЕСУ.

В інтерв’ю кореспонденту УНІАН Харківський міський голова Михайло ДОБКІН покарання цих членів ПР потрактував як пряме виконання настанов лідера Партії регіонів, прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо наведення ладу в обласній організації ПР.