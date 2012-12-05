Акімова каже, що суть переговорів з МВФ не залежить від особи міністрів

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина Акімова, відповідаючи на запитання про те, чи не позначиться на результатах майбутніх переговорів з МВФ відставка Кабінету міністрів.

«Україну на переговорах з МВФ представляють глава Національного банку, міністр фінансів, іноді до цього підключається Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Робочі контакти (з МВФ - УНІАН) тривають постійно. Деякі члени уряду протягом цих двох років мінялися, але це не означало, що це якось впливало на зміст переговорів. Суть переговорів пов'язана з тим, як йде оцінка МВФ фіскальної ситуації в Україні, наскільки близькі макроекономічні оцінки майбутнього, а це не залежить від особи міністра», - підкреслила І.Акімова.

За її словами, формат подальшої співпраці з МВФ поки обговорюється.

«Коли Україна і МВФ домовляться про свої позиції, тоді ж буде публічно подано, про який формат програми йдеться. Поки тривають робочі переговори», - сказала І.Акімова.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України орієнтовно 7 грудня.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до пониження рейтингів.