Апеляцію засудженого до 5 років Волги розглянуть 14 грудня
Апеляційний суд Києва 14 грудня розгляне cкаргу на вирок колишньому голові Держкомфінпослуг Василю Волзі, якого засуджено до 5 років ув’язнення.
Про це УНІАН повідомили в суді, не уточнивши, водночас, про час початку засідання.
Як повідомляв УНІАН. 24 вересня Шевченківський районний суд Києва засудив В.Валгу до 5 років позбавлення волі без конфіскації.
Таким чином, суд визнав В.Волгу винним в спробі отримання 500 тис дол. хабара.
Довідка УНІАН. В.Волга очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг із березня 2010 року.
19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.
Генпрокуратура порушила проти В.Волги кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).
20 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В.Волзі у вигляді утримання під вартою.
25 липня Президент Віктор Янукович звільнив В.Волгу з посади голови Держфінпослуг.