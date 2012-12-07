Опозиція задумала посадити Турчинова в крісло віце-спікера
13:59, 07 грудня 2012Політика
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В «Батьківщині» обговорюють можливість висунення Олександра Турчинова на посаду заступника голови Верховної Ради сьомого скликання.
Томенко каже, що питання ще обговорюється
Про це УНІАН повідомив один з лідерів «Батьківщини» Микола Томенко.
«Це питання наразі обговорюється», - сказав він.
В той же час М.Томенко зауважив, що остаточного рішення ще не ухвалено.
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