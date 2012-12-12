Брат Балоги, Рудьковський та Волков стали регіоналами

Це, як пише Українська правда, видно з результатів голосування, оприлюднених на сайті Верховної Ради.

Зокрема, регіоналом став брат Віктора Балоги Павло. Сам Віктор Балога, як відомо, заявив, що визначиться з фракцією через 3 місяці.

До фракції Партії регіонів з самовисуванців приєднались Давид Жванія, Микола Рудьковський, завгосп парламенту епохи Кучми Олександр Волков, чоловік секретаря Київради Галини Гереги Олександр.

Увійшов до фракції регіоналів людина Пінчука Яків Безбах, якому звільнили округ опозиціонери. Також приєдналися до фракції Партії регіонів екс-бютівці Іван Куровський та Сергій Буряк.

Ціною приєднання останнього могла бути обіцянка очолити бюджетний комітет.

Людина Порошенка Владислав Атрошенко також вступив до фракції влади.

Крім того, регіоналами стали наступні само висуванці: Віктор Бондар, Антон Кіссе, Олександр Пономарьов, Володимир Развадовський, Володимир Струк, Ігор Марков, Юрій Шаповалов, Олег Кулініч, людина Портнова Володимир Пилипенко, Ігор Молоток, Володимир Мельниченко, Віктор Зубик, Валентин Нечипоренко.