Свобода з'ясує, хто встановив паркан біля ВР і за необхідності прибиратиме його

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі партії.

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"Не треба нас вважати особами, які або з болгаркою, або з динамітом будуть стояти біля паркану або входу до Верховної Ради - ми цього робити не будемо, але якщо потрібно, цей паркан буде ліквідовано, оскільки кожний громадянин, який проголосував як за нашу політичну силу, так і взагалі за депутатів парламенту, має право вільного доступу на територію Верховної Ради, - зазначили у прес-службі, відповідаючи на запитання: якими будуть дії представників партії, якщо на завтрашній ранок повалений паркан буде відновлено.

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При цьому в прес-службі наголосили: "Не треба лякати народ України тим, що ми прийшли зробити якісь реакційні дії. Ми боремося виключно за добробут українського народу, і жоден з нас не має на меті ніякого зиску щось отримати, перебуваючи у парламенті".