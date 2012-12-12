Міліція займеться спиляним біля Ради парканом
18:20, 12 грудня 2012Політика
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Працівники міліції задокументували факт спилювання народними депутатами металевого паркана біля будинку Верховної Ради і проведуть за цим фактом перевірку.
У міліції кажуть, що проведуть перевірку
Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції.
«Міліція задокументувала факт спилювання паркану депутатами і проведе перевірку», - зазначили в міліції, зауваживши водночас, що у питанні перевірки можуть виникнути певні труднощі, оскільки раніше представники столичних органів влади і Верховної Ради заявляли, що не знають, кому належить цей паркан і хто його встановлював.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні , 12 грудня, народні депутати з фракції «Свобода» демонтували залізний паркан біля будинку Верховної Ради України. Вони пояснили, що огорожу біля Верховної Ради знищено, щоб не відділяти депутатів від народу.
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