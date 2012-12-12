Міліція займеться спиляним біля Ради парканом

Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції.

«Міліція задокументувала факт спилювання паркану депутатами і проведе перевірку», - зазначили в міліції, зауваживши водночас, що у питанні перевірки можуть виникнути певні труднощі, оскільки раніше представники столичних органів влади і Верховної Ради заявляли, що не знають, кому належить цей паркан і хто його встановлював.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні , 12 грудня, народні депутати з фракції «Свобода» демонтували залізний паркан біля будинку Верховної Ради України. Вони пояснили, що огорожу біля Верховної Ради знищено, щоб не відділяти депутатів від народу.