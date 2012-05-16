Київ не замовляв паркан навколо Верховної Ради
09:42, 16 травня 2012Політика
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Київська адміністрація не отримувала замовлення на встановлення паркану біля Верховної Ради в Маріїнському парку.
Таку відповідь на свій запит отримав депутат Володимир Ар`єв, повідомляє Українська правда.
"У виконавчому органі КМДА замовлення на даний металевий паркан не виявлено", - сказано у відповіді.
Крім того, у документі зазначається, "кошти з міського бюджету на встановлення даного металевого паркану не виділялися".
Як відомо, довкола Верховної Ради було встановлено паркан, який уже декілька разів зносили громадяни під час акцій протесту. Потім огорожу відновлювали.
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