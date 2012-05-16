Київ не замовляв паркан навколо Верховної Ради

Таку відповідь на свій запит отримав депутат Володимир Ар`єв, повідомляє Українська правда.

"У виконавчому органі КМДА замовлення на даний металевий паркан не виявлено", - сказано у відповіді.

Крім того, у документі зазначається, "кошти з міського бюджету на встановлення даного металевого паркану не виділялися".

Як відомо, довкола Верховної Ради було встановлено паркан, який уже декілька разів зносили громадяни під час акцій протесту. Потім огорожу відновлювали.