Соратники Власенка заявляють, що його безпідставно не випускають з країни

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Державна прикордонна служба заборонила Сергію Власенку виїзд з країни і відмовилась пропустити народного депутата, який виїжджав за кордон для підготовки лінії захисту Юлії Тимошенко в Європейському суді з прав людини», - наголошується в повідомленні.

Прес-служба «Батьківщини» нагадує всім державним установам, в тому числі Державній прикордонній службі України, про зміст ч. 2 ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата України», згідно з яким заборонено застосовувати будь-які обмеження щодо народного депутата, окрім як за рішенням Верховної Ради України.

Таким чином, жодні надумані чи сфабриковані рішення будь-яких судів не можуть бути підставою для застосування обмежень щодо народного депутата, наголосили в «Батьківщині».

У партії звертають увагу, що зухвале порушення закону про статус народного депутата сталося напередодні оголошення рішення Європейського суду з прав людини у справі Ю.Тимошенко.

У «Батьківщині» переконані, що заборона виїзду за кордон має на меті перешкоджання належному представленню позиції Юлії Тимошенко в ЄСПЛ.

Партія вважає події навколо захисника Ю.Тимошенко продовженням розгортання політичних репресій.

Як повідомлялося, ТСН.ua з посиланням на власні джерела поінформував, що С.Власенка затримали сьогодні, 14 грудня, в аеропорту "Бориспіль" через невиплату аліментів його колишній дружині Наталії Окунській.

У прес-службі Державної прикордонної служби України заявили УНІАН, що не володіють інформацією про затримання С.Власенка в аеропорту «Бориспіль».

Водночас у прикордонному відомстві додали, що таку інформацію, навіть якщо вона і була б, вони не можуть надати згідно з нормами закону про захист персональних даних.

«Якщо особа, яка перетинає кордон, напише офіційну заяву, що вона не проти оприлюднення певних даних, то тоді ми відповідну інформацію надамо», - зазначили в прикордонній службі.